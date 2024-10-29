الأنبا ديفيد يستضيف المؤتمر الدائم للكنائس الأرثوذكسية الشرقية

استضاف الأنبا ديفيد - رئيس المؤتمر الدائم للكنائس الأرثوذكسية الشرقية وأسقف إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند القبطية الأرثوذكسية، اجتماع الخريف للمؤتمر الدائم في مقر الإيبارشية.
انضم إلى الأنبا ديفيد في مركز القديسة مريم المطران مار تيطس يلدو من أبرشية مالانكارا للسريان الأرثوذكس، المطران بطرس من أبرشية كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في نيويورك والمناطق المحيطة بها، والمطران ميسروب بارساميان من إيبارشية الشرقية للكنيسة الأرمنية الرسولية، والأنبا جبرائيل من إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأمريكا الشمالية.
وحضر أيضًا الكهنة والشمامسة الذين يمثلون الأنبا مكاريوس والأنبا سينودا من أبرشية كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية بأمريكا الشمالية، إلى جانب آباء الكنائس القبطية والإثيوبية والأرمنية والملانكارا السريانية.
وبعد الاجتماع، اصطحب الأنبا داود الأساقفة ومندوبيهم في جولة بالمرافق وتناولوا وجبة من المأكولات المصرية التقليدية.
الجدير بالذكر المؤتمر الدائم للكنائس الأرثوذكسية الشرقية عمل على تعزيز العلاقات القوية بين أبنائه من خلال عمله منذ أن أسس المطران توركوم مانوجيان من الكنيسة الرسولية الأرمنية والمطران مار أثناسيوس يشوع صموئيل من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية المنظمة في عام 1973.