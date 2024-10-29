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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب أنبوبة بوتاجاز.. اندلاع حريق بمحل قطع غيار في حدائق القبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت نيابة حدائق القبة في حريق اندلع دخل محل قطع غيار سيارات، أن الحريق نشب بسبب انفجار أنبوبة غاز بوتاجاز، ما أدى إلى انفجار علب مضغوطة متواجدة في المحل وساعدت على اشتعال النيران.

وأمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بأحد المحال بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجحت قوات الأمن في إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إجراء التحريات اخماد النيران احد المحلات التحريات