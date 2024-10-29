صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 30,850.9 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.27%، وصولًا إلى مستوى 3,196.39 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.93%، وصولًا إلى 7,990.79 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.77%، ليصل إلى مستوى 11,210.21 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.27%؛ ليصل إلى مستوى 38,226.58 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.21%، مسجلًا 13,534.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.71%، وصولًا إلى 6,654.29 نقطة.