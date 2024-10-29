الأرصاد: تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية على البلاد بنهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات الحادة والسريعة في الأحوال الجوية هي من سمات فصل الخريف، لافتا إلى أن الأجواء خريفية مستقرة تصل لحارة ومائلة للحرارة خلال فترة الظهيرة، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة لباردة خلال فترة الليل.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرقا ملحوظا في درجات الحرارة بين الليل والنهار والذي يتجاوز 15 درجة مئوية في بعض المحافظات مثل محافظات الصعيد، لافتًا إلى أنه مع نهاية هذا الأسبوع ستشهد البلاد أول حالة عدم استقرار وتقلبات جوية، وأبرز عناصرها تساقط الأمطار الرعدية والتي قد تصل لغزيرة أحيانًا في بعض الأحيان.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح وقد تكون مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة على مدن ومحافظات الساحل الشمالي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهذه الحالة الجوية مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل.