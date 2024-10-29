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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق هائل يلتهم محلا تجاريا بسور نادي الزمالك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من السيطرة على حريق نشب صباح اليوم الثلاثاء، داخل أحد المحال التجارية بسور نادي الزمالك، قبل تنتقل النيران إلى عدد من المحال المجاور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بنادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين نشوب الحريق داخل محل فارغ بسور نادي الزمالك بسبب ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، ومناقشة المسؤولين عن المحلات للوقوف على أسباب الحريق.

إخطار ا من شرطة النجدة إصابات بشرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة