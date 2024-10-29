حريق هائل يلتهم محلا تجاريا بسور نادي الزمالك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 10:37 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من السيطرة على حريق نشب صباح اليوم الثلاثاء، داخل أحد المحال التجارية بسور نادي الزمالك، قبل تنتقل النيران إلى عدد من المحال المجاور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بنادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين نشوب الحريق داخل محل فارغ بسور نادي الزمالك بسبب ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، ومناقشة المسؤولين عن المحلات للوقوف على أسباب الحريق.