اليوم.. طقس حار نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنه مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 17 درجة.