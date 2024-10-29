اليوم.. تسهيلات جديدة لمشجعي الأهلي في المترو بجدول تشغيل خاص

أعلنت إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، إجراء تعديلات خاصة على مواعيد تشغيل المترو، تزامنًا مع مباراة النادي الأهلي أمام العين الإماراتي، وذلك لتيسير انتقال المشجعين إلى استاد القاهرة الدولي.

وأوضحت شركة "آر إيه تي بي ديف" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث، أنه سيتم تقليل زمن تقاطر القطارات في الخط الأخضر الثالث ليصبح بمعدل قطار كل 4 دقائق ونصف، بدءًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساءً، ليتمكن الركاب من الوصول إلى الاستاد في أسرع وقت قبل المباراة، ثم سيتم تفعيل هذا المعدل مجددًا بعد انتهاء المباراة ابتداءً من الساعة 10 مساءً وحتى 12:30 صباحًا.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منشورًا أكدت فيه على هذا التعديل في جداول التشغيل، مشيرة إلى أن المباراة ستقام اليوم، الثلاثاء، الموافق 29 أكتوبر، وأن الجماهير تستطيع الوصول إلى محطة الاستاد في أقل وقت ممكن بفضل التقليل في زمن تقاطر القطارات.

وأفادت الشركة بأن زمن التقاطر للقطارات القادمة من محطة جامعة القاهرة إلى محطة محور روض الفرج باتجاه محطة الكيت كات سيبقى 9 دقائق، موضحة أن هذه التعديلات تأتي لدعم الحضور الجماهيري للمباراة وتسهيل حركة الركاب وتوفير خدمة مريحة وآمنة.

وأكدت الشركة أيضًا على استعداد فريق خدمة العملاء بالمحطات لتقديم الدعم للمشجعين، وضمان سهولة تنقلهم، ووجود ترتيبات خاصة لتسهيل الدخول والخروج من المحطات التي تشهد كثافة جماهيرية عالية.