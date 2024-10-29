سنتامين تعلن نتائج تصويت المساهمين على استحواذ أنجلو جولد أشانتي

أصدرت شركة سنتامين، اليوم الثلاثاء، بيانًا في بورصة لندن أكدت فيه موافقة حملة أسهمها على التصويت لصالح صفقة الاستحواذ الموصى به لشركة أنجلوجولد أشانتي على سنتامين.

وقد علق مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين على موافقة حملة الأسهم على الصفقة، قائلًا: “يسعدنا موافقة حملة أسهمنا على رؤيتنا بأهمية صفقة استحواذ أنجلوجولد أشانتي على شركتنا، وهو ما يخلق قيم مضافة لكافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وهو ما يتضح من نتيجة التصويت التي جاءت بنسبة موافقة تصل إلى 98% من إجمالي حملة الأسهم، في الوقت نفسه، نثق في قدرة أنجلوجولد أشانتي على استكمال مسيرة الإنجازات المهمة التي تمكن فريق سنتامين من تحقيقها بالتعاون مع شركائنا في الحكومة المصرية، والذين أكدوا مكانة منجم السكري كأصل إنتاجي عالمي من الطراز الأول، بفضل قدرته على تحقيق مسار نمو تصاعدي”.

وأضاف هورجان، أنه فيما يتعلق بالجدول الزمني لإتمام الصفقة والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار، فإن استكمال صفقة استحواذ أنجلوجولد أشانتي تخضع لموافقة المحكمة الملكية في جيرسي، والتي سيتم إعلانها خلال الجلسة الخاصة التي ستُعقد بخصوص الصفقة يوم 20 نوفمبر 2024.