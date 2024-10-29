محافظ أسوان يلتقي وفد برنامج إدارة مياه الشرب الممول من الوكالة السويسرية

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاته التنسيقية مع وفد برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتورة مديحة عفيفى مديرة المشروع، فضلاً عن استشارى وخبراء تقييم المشروعات الدكتور محمد عبد الغنى، والدكتور طارق وفيق، وعبد الرحمن شريف، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحسين منظومة مياه الشرب وتوصيلها لمختلف القرى والنجوع بالكميات الكافية وبالجودة المطلوبة.

وخلال الاجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على بحث ومناقشة محاور وسبل تعزيز التعاون المتواصل بين المحافظة ومشروع إدارة مياه الشرب (PWMP) .

وأشاد بالدور الرائد للوكالة السويسرية للتنمية الدولية في دعم المراحل التنفيذية لمشروعات تحسين مياه الشرب للمناطق الأكثر احتياجاً، وخاصة بشرق مدينة أسوان مما يساهم في مساندة الجهود المبذولة للحد من الشكاوى المتكررة ومعاناة المواطنين من ضعف المياه أو إنقطاعها المتكرر فى بعض المناطق بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه .

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال، دور المشروع في دعم وتعزيز القدرات الإدارية والفنية والمالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين مستوى خدماتها المقدمة، علاوة على دوره في دعم المكون الاجتماعى ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين في المناطق المستهدفة من خلال عقد اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية لتسليط الضوء على قضايا ترشيد استهلاك المياه والممارسات الصحيحة لاستخدامها وغيرها من القضايا البيئية المتعلقة .

ضرورة تذليل كل العقبات والمشكلات

وخلال الاجتماع شدد محافظ أسوان على ضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات للإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تحسين مياه الشرب الجارى بمناطق السيل الريفى والجديد وعزب كيما وذلك وفقاً للتوقتيات الزمنية المحددة له والذى تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى .

ولفت إلى أهمية هذا المشروع في القضاء على مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة من خلال توفير مياه الشرب النقية لأكثر من 50 ألف من الأهالى المقيمين بهذه المناطق بشرق المدينة.

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