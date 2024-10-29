"صيدلة جنوب الوادي" ينظم ندوة لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات والتعاطي

عقدت كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى، ندوة عن أضرار المخدرات والتعاطي بحضور الدكتور محمد حسنى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمود ياسين ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحمد الكامل مدير أدارة المشروعات البيئية بالجامعة.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشأن توعية الطلاب بأضرار المخدرات والتعاطي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تناول الدكتور محمد حسنى وكيل الكلية دور الجامعة فى توعية الطلاب بعدم الوقوع فى بئر الإدمان والتعاطي، مؤكدا على دور طالب كلية الصيدلة المهني كونه قائد رأى فى أسرته ومجتمعه المحيط فى توعية الأفراد بهذه الآفة الخطيرة التي تلتهم المال والصحة.

وأشار محمد الكامل بضرورة توعية الطلاب للتصدي لهذه الظاهرة في المجتمع وأن طلاب كلية الصيدلة لهم دور كبير في التوعية.

وتحدث محمد ياسين عن دور الصندوق والخدمات التي يقدمها للمجتمع وأنواع المواد المخدرة وعن علاج الحالات المرضية بالمجان فى مراكز علاج الإدمان المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وسرية العلاج وعن مركز العزيمة لعلاج الإدمان التابع للجامعة وتحت مظلة الصندوق.