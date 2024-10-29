نادي اتحاد بسيون يضم اللاعبة نور أحمد انتقال حر لتدعيم الفريق في الدوري

أعلنت مصادر بنادي اتحاد بسيون، أنه تم ضم اللاعبة نور أحمد انتقال حر في مركز حراسة المرمى بفرق الكرة النسائية بالنادي.

وقالت المصادر، إن هذا القرار جاء في ظل اهتمام نادي اتحاد بسيون بملف الكرة النسائية، وتدعيم الفريق لمواجهة المباريات المرتقبة، في الدوري الممتاز للسيدات.

وكان قد أعلن اتحاد الكرة، توقف دوري الكرة النسائية حتى نهاية شهر أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

قد انتهت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات والتي خاضتها الفرق، حيث شهدت الجولة 8 مباريات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، والبنك الأهلي فاز على الجونة 5-0، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز الطيران على اتحاد بسيون 1-0، كما فاز الأهلي على المعادي واليخت 4-0 ، وفريق زد فاز على مودرن سبورت 2-1.

وكما فاز فريق مسار على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.

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