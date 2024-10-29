مجلس أمناء جامعة قناة السويس يبحث آليات التواصل بين الإدارات العامة والكليات

عقد مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس، اجتماعاً تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وتنفيذاً لتوجيهاته نحو مناقشة العديد من الملفات التي تطور من آليات العمل بالجهاز الإداري للجامعة.

حضر الاجتماع المهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد، إلى جانب أمناء الكليات، بهدف تحقيق رؤية شاملة ومتجددة للنهوض بالبيئة الجامعية وتحقيق التواصل الفعال بين الإدارات المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد شريف فاروق على أهمية رفع جاهزية الكليات لاستقبال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، مشيراً إلى متابعة تجهيز المعامل والمدرجات لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

وأضاف "فاروق" أن تحسين آليات التنسيق يضمن استمرارية ونجاح العملية الامتحانية دون حدوث أي معوقات، موضحاً أن الجهاز الإداري بدأ في تطبيق نظام تواصل مباشر عبر منصات إلكترونية، مما يتيح سرعة الاستجابة للاستفسارات وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، مما يعزز من كفاءة الأداء ويختصر الوقت والجهد.

استعرض المجلس سبل التنسيق بين الإدارات العامة في الجامعة، بما في ذلك إدارة الشؤون المالية، وإدارة المشتريات، وإدارة الشؤون الهندسية، بهدف تيسير سير العمل وتقديم الدعم الفعلي للكليات.

وقد شدد "فاروق" على أهمية التعاون الوثيق بين هذه الإدارات لضمان توفير الاحتياجات الضرورية بالكفاءة والدقة المطلوبة، الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة العمل الإداري ويساعد على تحقيق استجابة سريعة لمتطلبات الكليات.

وفي خطوة نوعية نحو الاستدامة، أشار الأستاذ شريف فاروق إلى أن الجامعة تتبنى توجهاً لتعزيز مفهوم "الموارد البشرية الخضراء" عبر ترشيد استهلاك الورق والكهرباء، انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقد ناقش المجلس آليات ترشيد الموارد المتاحة من خلال رصد الاحتياجات الفعلية وتحديد الأولويات بما يتماشى مع الميزانية المتاحة، ما يتيح للجامعة تحقيق أعلى استفادة من هذه الموارد .

واختتم مجلس الأمناء الإجتماع بالتأكيد على التزام الجهاز الإداري بالجامعة بتنفيذ الخطط الموضوعة لضمان تطوير بيئة تعليمية متكاملة ومتطورة، تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتدعم سير العمل الإداري بشكل فعال.

كما أشار المجتمعون إلى أهمية تقديم الدعم المستمر للإدارات المختلفة، بما يسهم تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات المجتمع الأكاديمي واحتياجاته.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها جامعة قناة السويس لمتابعة سير العمل الجامعي وتفعيل آليات التواصل الداخلية، دعماً لمسيرتها التعليمية والإدارية وتحقيق رؤيتها في بناء بيئة جامعية نموذجية تعتمد على الابتكار والاستدامة.