تصدير 54 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 73000 طن بضائع و896 شاحنة و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 8500 طن بضائع و357 شاحنة و59 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 64500 طن بضائع و(539) شاحنة و(31) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة XIN HAI TONG 55، بينما تغادر السفينة INCE KASTAMONU

على متنها 54000 طن فوسفات تصدير إلى الصين ومغادرة السفينتين دليلة وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و365 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق، اليوم، استقبال السفينة تراست علي متنها 4000 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1075 راكبًا بموانيها.