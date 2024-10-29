كرة القدم النسائية.. نادي سموحة يضم اللاعبة ياسمين نبيل لتدعيم الفريق

علمت “البوابة نيوز” من مصادرها الخاصة، أنه تم ضم اللاعبة ياسمين نبيل انتقال حر بفرق الكرة النسائية بنادي سموحة الرياضي.

وقالت المصادر: “إن هذا القرار جاء في ظل اهتمام نادي سموحة بملف الكرة النسائية”.

وكان قد حقق نادي سموحة للسيدات الفوز على فريق الزهور بنتيجة 3-2 بملاعب نادي سموحة في الدوري الممتاز القسم الثاني.

أحرز أهداف المباراة: اللاعبة جنة محمود واللاعبة كرمة خالد عبد العزيز واللاعبة أمنية وليد شحاتة.

وجاء تشكيل كالآتي:

1- نيرة أحمد سليم (حارس)

2- رنا إبراهيم صدقي

3- ملك عماد محمود

4- أمنيه وليد شحاتة

5- نانسي أحمد نعيم

6- كرمة خالد عبد العزيز

7- جنة محمود عبد الرحمن

8- رقيه مصطفى كامل

9- شهد معتز السيد

10- لامار عيسى جابر

11- چوري محمد هيثم

-(الاحتياطي)

1- منه لله خالد

2- چودي علاء عبد المجيد

3- آلاء ياقوت عبده

4- ملك محمود أحمد

5-ريماس أحمد سعيد

6- چونير إسلام على

7- فرح أيمن عجمي

8- جني عبد الحليم

9- زينة فتح لله

ويضم الجهاز الإداري والفني:

المشرف العام كابتن "صلاح الناهي"، المدير الفني كابتن "شريف العنتبلي، المدرب العام كابتن "كريم عادل"، مدرب الحراس كابتن "محمد السيد (موزه)" مدرب الأحمال كابتن "محمد السيد "الإداري كابتن "شيماء محمد" المدير الإداري كابتن "داليا أبو العينين"، رئيس الجهاز الإداري كابتن “محمود البنداري”.

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