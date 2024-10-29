جامعة قناة السويس تحتفل باليوم العالمي لهشاشة العظام لتعزيز الوعي الصحي

نظمت كلية الطب جامعة قناة السويس، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام تحت شعار "عظامك قوامك - هشاشة العظام المرض الصامت".

وأعرب الدكتور ناصر مندور، عن اعتزازه بالدور الرائد لجامعة قناة السويس في تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع الجامعي والمجتمع المحيط، مؤكدًا أن الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام يعكس التزام الجامعة الدائم بتوفير بيئة تعليمية وصحية شاملة، حيث لا يقتصر دور الجامعة على التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد إلى تقديم خدمات صحية و توعوية تساهم في رفع الوعي العام حول القضايا الصحية التي تمس جميع أفراد المجتمع، مضيفاً أن الجامعة ستواصل دعم مثل هذه الفعاليات التي تُثري من دورها المجتمعي وتساهم في بناء مجتمع صحي واعٍ.

من جهتها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، أهمية هذا الحدث، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى العاملين بالجامعة.

وأشارت إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحرص على تقديم المعرفة الطبية الحديثة والإرشادات الصحية الشاملة لمنسوبي الجامعة، كجزء من جهودها لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض، لافتة إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يسهم في توعية المجتمع الجامعي بسبل الوقاية من هشاشة العظام، داعية إلى التكاتف بين جميع الجهات المعنية لدعم الصحة المجتمعية وتوفير الرعاية اللازمة للوقاية من الأمراض المزمنة.

جاءت الاحتفالية بالتعاون بين قسم الروماتيزم والتأهيل ووحدة شئون البيئة بالكلية، تحت بإشراف الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبإشراف الدكتور محمد حفني، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، وبتنسيق الدكتورة سماح إسماعيل، أستاذ الروماتيزم والتأهيل.

وقدمت الدكتورة سماح إسماعيل محاضرة عن العوامل المؤدية إلى هشاشة العظام وطرق التشخيص، بينما ألقت الدكتورة جهاد سويلم محاضرة ركزت على التغذية السليمة والوقاية والأدوية الحديثة للعلاج، وقدمت الدكتورة عفاف زكريا محاضرة حول أهمية فيتامين "د" ومصادره في الوقاية من المرض.

شهد الاحتفال الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهى عز الدين، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والأستاذة لبنى زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر سالم، رئيس إذاعة القناة، إضافة إلى لفيف من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية والعاملين بكلية الطب والمستشفيات الجامعية.

وفي إطار الفعالية، أُتيحت للعاملين والحاضرين فرصة إجراء فحص مجاني باستخدام جهاز DEXA Scan للكشف المبكر عن هشاشة العظام، حيث استفاد من الفحص حوالي 122 شخصًا، وتم توجيه المصابين بالمرض إلى عيادة الروماتيزم والتأهيل لمتابعة الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

يُذكر أن هذه الاحتفالية تم توثيقها على الموقع الرسمي للمؤسسة الدولية لترقق العظام (IOF)، لتصبح جزءًا من الفعاليات العالمية لليوم العالمي لهشاشة العظام، مما يعزز مكانة جامعة قناة السويس في جهود التوعية الصحية على مستوى العالم.

نظم الفاعليات إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس بإشراف الأستاذة ايفون حبيب مدير الإدارة.