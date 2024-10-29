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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات إنجاز طلبات التقنين

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
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وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جميع الجهات المختصة بالإسراع بمعدلات إنجاز طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 سواء ما يتعلق بسداد مقدمات التعاقد، والأقساط المستحقة وغير المسددة.

إدارج غير الجادين ضمن موجات إزالة التعديات 

وكلف المحافظ باتخاذ الإجراءات الفورية تجاه غير الجادين لإنهاء ملفاتهم، ويتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية لاسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، موجهاً بتكثيف الجهود لتقديم كافة التيسيرات للإسراع باستكمال هذا الملف وتحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأكمل.

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