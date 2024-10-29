تحذير.. الاستخدام المفرط للهواتف يهدد الصحة العقلية

كشف البروفيسور مارك غريفثس خبير إدمان الإنترنت، عن العلامات الرئيسية التي قد تشير إلى إدمانك الهاتف المحمول والتى تتمثل فى مدة الاستخدام مما يسبب العديد من المشاكل الصحية والعقلية وتأثيره على الحياة اليومية بشكل عام، وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

ويقول البروفيسور مارك غريفثس خبير إدمان الإنترنت: “تحدث زيادة تدريجية في الوقت الذي تقضيه في تصفح الهاتف وعلى سبيل المثال قد تبدأ بربع ساعة يوميا على تطبيق مثل إنستجرام ثم تجد نفسك تقضي ساعات”.

وربطت دراسة أجريت عام 2023 بين إدمان الهواتف وقضاء أكثر من 4 ساعات يوميا على الأجهزة وتأثيره على الحياة اليومية.

يقول غريفثس: لا يتعلق الأمر بعدد الساعات بل بتأثير تلك الساعات على الأنشطة الأخرى وقد يقضي شخص ما 8 ساعات على الهاتف بينما لا يؤثر ذلك على حياته اليومية، وفي حين أن آخر قد يقضي بضع ساعات فقط ولكنه يعاني من مشكلات بسبب إهماله للواجبات المهمة.

وتعد الأسباب وراء استخدام الهاتف من المؤشرات الهامة للإدمان ويستخدم المدمنون هواتفهم غالبا كوسيلة لتعديل مزاجهم.

ويقول غريفثس: يمكن أن يكون الاستخدام للنشوة أو لتخفيف التوتر وتستغل شركات مواقع التواصل الاجتماعي هذا السلوك ما يزيد من احتمال الإدمان.

وأظهرت الدراسات وجود علاقة بين الاستخدام المفرط للهواتف والصحة العقلية.

وتبين أن المراهقين الذين أبلغوا عن مشكلات تتعلق باستخدام الهواتف كانوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإدمان يسبب هذه المشاكل أم أن ضعف الصحة العقلية يؤدي إلى الإدمان.

وعلى الرغم من أن إدمان الهواتف ليس بخطورة المخدرات نفسها، إلا أنه يمكن أن يسبب أعراض انسحاب جسدية ويقول غريفثس: إن المدمنين قد يعانون من الغثيان وتعرق اليدين وتشنجات المعدة. كما أظهرت الأبحاث أن إدمان الهواتف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، مثل آلام الظهر وضعف جودة النوم ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، وهذا يعني أن تدهور الصحة البدنية يمكن أن يكون علامة رئيسية على أنك أصبحت مدمنا على هاتفك.