أبرزها السرطان.. الأبراج الأكثر غموضًا

يتميز بعض الشخصيات بميلهم المفرط إلي الغموض الذي يفرض عليهم التحفظ الشديد الذي يجعل من يتعاملون معه يشعرون بالحيرة، وعلى ذلك تختلف شدة الغموض في درجاتها من شخصيه لأخرى ومن ثم تختلف الأبراج في تلك الدرجة من الغموض والميل له، فتعالى نتعرف على أكثر الأبراج غموضا.



أولا: برج السرطان



يوصف برج السرطان بأنه من الأبراج المائية وعلى ذلك قد يشوبه طابع الغموض الذي يتجلى في سلوكه اللطيف المائل للعاطفه الذي بدوره يجعله يميل للغموض بأفعاله ومن ثم ميله للتحفيظ الشديد في كتم أسراره التي لا يشاركها مع أحد إلا في حدود خاصه يفرضها هو على طبيعه العلاقه.

ثانيا: برج الميزان

يوصف بكونه حساس للغاية وعلى ذلك فهو كتوم جدا، ولأنه كتوم فقد يميل للغموض وبرغم ميله للعلاقات الجديدة والكثيرة، إلا أنه في هذه العلاقات غامض لحد كبير وقد يتجلي ذلك في تحفظه الشديد في بعض الجوانب الحياتية.

ثالثا: العقرب

يوصف بأنه ينتمي إلى الأبراج المائيه وعلى ذلك فقد يحكمه بلوتو المعروف بكونه كوكب الأسرار والخفايا، وبانتمائه لهذا الكوكب فقد تحطيه قوة من الغموض الشديد الذي يتجلى في سلوكه، حيث ميله لكل ما يعزز مشاعر الغموض؛ مثل لغة الجسد والكلام الضمني وعلي ذلك قد يسلك سلوك الصمت في المواقف، وأحيانا المرواغة حتي لا يصبح وأضحًا.

وهذا الصمت أو المرواغة قد تشكل جوهر الغموض الذي يتجلى في سلوكهم نحو حرصهم على التحدث بكلمات قليلة، وحسن الاستماع مع أي شخص جديد، والحرص على اختيار الكلمات بشدة حيث التحفظ عند الحديث.

رابعا: برج الحوت

يوصفون بميلهم الشديد إلى المرواغه والتعقيد أحيانا وعلى ذلك يشوب سلوكهم الغموض، وقد يتجلى في سولكهم مع الآخرين برغم أنهم يتمتعون بقدر وافر وكبير من الحيوية.