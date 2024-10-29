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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 4248 جنيها للشراء، 4259 جنيهات للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 : 3894 جنيها للشراء، 3904 جنيهات للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 21 : 3717 جنيهات للشراء، 3727 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 3186 جنيها للشراء، 3195 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2478 جنيها للشراء، 2485 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب: 29736 جنيها للشراء، 29816 جنيها للبيع.
سجل سعر الأونصة : 132128 جنيه للشراء، 132483 جنيها للبيع.

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