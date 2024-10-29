بالصور.. "المصري" يواصل تدريباته استعدادًا للدوري

خاض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة وإشراف المدير الفني علي ماهر؛ وذلك استعدادا لانطلاق الدوري المصري يوم 30 أكتوبر.
ويهدف الجهاز الفني للفريق من خلال هذه التدريبات الي تعزيز المستوى البدني والفني للاعبين استعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز.
ويسعى المدير الفني للفريق تطبيق أساليب تدريبية حديثة للمساهمة في رفع لياقة اللاعبين وتجهيزهم بشكل كامل.
ويعقد على ماهر بشكل يومي محاضرات مع اللاعبين لمراجعة أداءهم خلال التدريبات والمباريات الودية .
وكان قد كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل وإنتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.
ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز وفقا للنظام المتبع بطولة الدورى البلجيكى والتي يكون كالتالى: يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تكون من الأول إلى العاشر للمنافسة على لقب الدوري، والمجموعة الثانية من الحادي عشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء.