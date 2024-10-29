بالصور.. "المصري" يواصل تدريباته استعدادًا للدوري

خاض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة وإشراف المدير الفني علي ماهر؛ وذلك استعدادا لانطلاق الدوري المصري يوم 30 أكتوبر.

ويهدف الجهاز الفني للفريق من خلال هذه التدريبات الي تعزيز المستوى البدني والفني للاعبين استعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويسعى المدير الفني للفريق تطبيق أساليب تدريبية حديثة للمساهمة في رفع لياقة اللاعبين وتجهيزهم بشكل كامل.

ويعقد على ماهر بشكل يومي محاضرات مع اللاعبين لمراجعة أداءهم خلال التدريبات والمباريات الودية .

وكان قد كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل وإنتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.

ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز وفقا للنظام المتبع بطولة الدورى البلجيكى والتي يكون كالتالى: يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تكون من الأول إلى العاشر للمنافسة على لقب الدوري، والمجموعة الثانية من الحادي عشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء.

464008044_1153658913429766_4875735118100540169_n

464008343_1153658150096509_8606265854863062936_n

464081737_1153658093429848_3222282008377935282_n

464227322_1153658186763172_1916482506373062030_n

464857738_1153658056763185_3602383036614025265_n