كأس إنتركونتيننتال.. موعد فتح بوابات استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الكلاسيكو العربي في ربع نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال

تنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في دور ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة التاسعة بتوقيت الإمارات على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير جدا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الأول تاريخيًا على حساب العين الإماراتي، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، بعد حصول إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات المختصة لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة.

موعد فتح بوابات ستاد القاهرة أمام جماهير الأهلي

تقرر فتح بوابات استاد القاهرة أمام جماهير الأهلي لحضور مباراة العين الإماراتي، بداية من الساعة الثانية ظهرًا وقبل انطلاق المباراة بنحو 6 ساعات، على أن يتم غلق البوابات قبل بدايه اللقاء بساعة واحدة.

حددت شركة تذكرتي المسؤولة عن حجز تذاكر المباريات، مجموعة من الضوابط والإرشادات أمام الجماهير وشددت على ضرورة التزام الجماهير بإحضار بطاقة تذكرتي Fan ID للموسم الجديد 2024-2025، حيث لن يسمح بدخول حاملي بطاقة الموسم الماضي 2023-2024.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2024-2025.

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي Fan ID الخاصة بك.

ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر باي حال من الأحوال.

على الجماهير حاملي تذاكر المقصورة الالتزام برقم المقاعد المدونة على التذاكر المخصصة لهم.