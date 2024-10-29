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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"زعلانة بس بحبكم من قلبي".. حورية فرغلي توجه رسالة عتاب لجمهورها

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي
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أعربت النجمة حورية فرغلي عن حزنها الشديد في عيد ميلادها هذا العام بسبب تجاهل جمهورها لها في ذلك اليوم.

 ووجهت فرغلي منذ قليل، رسالة لوم وعتاب لجمهورها ومحبيها عبر صفحتها الرسمية فيس بوك قائلة "كان عيد ميلادي يوم 18 /10 
مفيش حد كان فاكر عيد ميلادي انا زعلانة بس بحبكم من قلبي "
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي  فيلم"المدرسة" بطولة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح، سيناريو وحوار محمد شعبان ومن إخراج محمد جمال الحديني.

عيد ميلادها حورية فرغلي رسالة عتاب لجمهورها , البوابة نيوز