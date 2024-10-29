كوريا الجنوبية واليابان والصين تتفق على عقد قمة ثلاثية في أقرب وقت ممكن

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الاتفاق مع اليابان والصين على عقد قمة ثلاثية في أقرب وقت ممكن، ربما أوائل العام المقبل.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، الإثنين - "توصلت الدول الثلاث إلى الاتفاق خلال اجتماع في طوكيو بين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ بيونغ-وون، ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، ونائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ، واتفقوا على مناقشة مواعيد محددة للقمة الثلاثية التي من المتوقع أن تُعقد في اليابان".

جدير بالذكر أنه خلال القمة الثلاثية السابقة، التي عُقدت في سول في مايو الماضي، اتفق زعماء الدول الثلاث على عقد هذه القمم بشكل منتظم لبحث التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.