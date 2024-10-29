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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غادة عبدالرحيم لشيماء السباعي في "حدوتة كل ست": التضحية والتنازلات بداية لسلم لامتناهي من الضغوط

الدكتورة غادة عبدالرحيم و
الدكتورة غادة عبدالرحيم و الإعلامية شيماء السباعي
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قالت الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، إن التضحية والتنازلات بداية لسلم لامتناهي من الضغوط، ينتهي بالوصول للاستنفاذ، والإيذاء بالصحة النفسية.

وأضافت غادة عبدالرحيم، خلال استضافتها ببرنامج «حدوتة كل ست» مع الإعلامية شيماء السباعي عبر «شعبي إف إم»، أن هناك فارق كبير بين التنازل والتغافل، فالتنازل يضطر الشخص فيه لتقبل الضغوط الكبيرة على الذات لإرضاء الآخر، أما التغافل وهو الطريقة السليمة فيكون بالتسامح المبني على الحب والتغافل عن الصغائر، فيما يصلح فيه التسامح. 

غادة عبدالرحيم شيماء السباعى برنامج حدوتة كل ست