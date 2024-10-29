غادة عبدالرحيم لشيماء السباعي في "حدوتة كل ست": يجب أن لا يشعر الشخص أنه مرغم على علاقة لا يشعر فيها بذاته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 02:46 ص

قالت الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، إنه يجب أن نضع قواعد وقوانين لعلاقاتنا مع الآخرين، لجعلها علاقة صحية سليمة لا تؤثر على صحتنا النفسية، وتجعلنا نشعر بالتصالح مع النفس والإيجابية في الحياة.

وأضافت غادة عبدالرحيم، خلال استضافتها ببرنامج «حدوتة كل ست» مع الإعلامية شيماء السباعي عبر «شعبي إف إم»، أن من أهم تلك القوانين التقدير والاحترام والحب، والألفة والاندماج، بحيث لا يشعر الشخص أنه مرغم على علاقة لا يشعر فيها بذاته ولا يجد فيها نفسه، مما يضطره للاصطناع طوال الوقت، وأن لا يكون حقيقيا، وذلك لإرضاء الطرف الآخر، ويتسبب في الألم النفسي، وذلك النوع من العلاقات يمكن أن نطلق عليه “العلاقة السامة”.