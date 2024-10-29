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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد عدد من المواطنين، الليلة، بعد قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي لمنزل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

في السياق، أحرقت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد حراء بشارع النفق في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43،020 مواطنا، وإصابة 101،110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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