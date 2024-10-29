ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوستن يتلقى تقارير حول خطط القوات الأوكرانية في كورسك

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ أن وزير الدفاع لويد أوستن تلقى تقارير من السلطات الأوكرانية بشأن خطط القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك خلال زيارته الأخيرة لكييف.

وقالت سينغ للصحفيين: "عندما كان الوزير في أوكرانيا، حصل على تقارير حول خططهم بشأن كورسك".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك من بين العسكريين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك من يستسلمون كأسرى، والجيش الروسي يقبلهم ويضمن حياتهم وسلامتهم.

وأعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك، ويعمل الآن على تضييق الخناق عليها.

وأكد بوتين أن القوات الروسية تتصدى بحزم لجميع محاولات الهجوم المضاد التي تحاول قوات كييف تنفيذها في مقاطعة كورسك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوحدات العسكرية الروسية التي حاصرت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك تصرفت بجرأة وبطولة وشجاعة وفعالية.

نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ خطط القوات الأوكرانية كورسك