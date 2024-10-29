أوستن يتلقى تقارير حول خطط القوات الأوكرانية في كورسك

أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ أن وزير الدفاع لويد أوستن تلقى تقارير من السلطات الأوكرانية بشأن خطط القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك خلال زيارته الأخيرة لكييف.

وقالت سينغ للصحفيين: "عندما كان الوزير في أوكرانيا، حصل على تقارير حول خططهم بشأن كورسك".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك من بين العسكريين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك من يستسلمون كأسرى، والجيش الروسي يقبلهم ويضمن حياتهم وسلامتهم.

وأعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك، ويعمل الآن على تضييق الخناق عليها.

وأكد بوتين أن القوات الروسية تتصدى بحزم لجميع محاولات الهجوم المضاد التي تحاول قوات كييف تنفيذها في مقاطعة كورسك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوحدات العسكرية الروسية التي حاصرت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك تصرفت بجرأة وبطولة وشجاعة وفعالية.