غادة عبدالرحيم لشيماء السباعي في "حدوتة كل ست": يجب وضع الحدود مع الآخرين لمواجهة فكرة الابتزاز العاطفي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 02:50 ص

قالت الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، إنه يجب على الشخص أن يضع الحدود مع الآخرين لمواجهة فكرة الابتزاز العاطفي، بمجرد أن يشعر بأن هناك ألم نفسي أو ضغط نفسي، يدفعنا لإرضاء الآخرين، ولكنه يتسبب في إيذاء معنوي للذات.

وأضافت غادة عبدالرحيم، خلال استضافتها ببرنامج «حدوتة كل ست» مع الإعلامية شيماء السباعي عبر «شعبي إف إم»، الاستحقاق والاستغناء وجهان لعملة واحدة، ولو تواجدت لدى الفرد درجة عالية من الاستحقاق والتقدير الذاتي يمكنه الاستغناء في التوقيت المناسب، ومواجهة العلاقات السامة التي تستنفذه عاطفيا ونفسيا، ويمكنه أن يقرر التوقف وإعلاء قيمة الذات التي تستحق الأفضل.