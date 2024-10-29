رئيس وزراء سلوفاكيا يكشف عن توقعه حال فوز هاريس

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن فوز مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي كامالا هاريس، قد يؤدي إلى تدمير أوكرانيا.

وعبر فيتسو، في حديث صحفي، عن خشيته من أن يؤدي الفوز المحتمل هاريس في الانتخابات الأمريكية إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدميرها.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، إنه يأمل أن ينتصر المنطق السليم في نهاية المطاف، وأن "تهب رياح جديدة من واشنطن تكون أساسا للنظر إلى أوكرانيا بشكل مختلف"، مضيفا أنه "إذا انتصرت الرياح القديمة، وهو الذي يبدو محتملا الآن، وانتصرت السيدة هاريس، فإني أخشى أن تطول الحرب، وقد تؤدي إلى تدمير أوكرانيا بالكامل".

وشدد فيتسو على أن الأوكرانيين لا يستحقون هذه النتيجة السلبية للأحداث، مضيفا أن من حقهم "أن يقولوا شيئا في هذا الشأن، كان عليهم أن يقولوا شيئا وهو كفى!!، ولكن يبدو أن هناك شخصا في القمة سعيد بذلك".

وكان فيتسو قد عبر عن رفضه التبرع بالأسلحة مجانا لأوكرانيا، داعيا إلى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على أساس تجاري، كما رجح أن ينهي تقدم القوات الروسية الصراع في مستقبل قريب.