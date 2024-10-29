محافظ الإسماعيلية يشهد ندوة ثقافية عن "أسرار الفراعنة"

شهد كل من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، ندوة ثقافية لعالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس تحت عنوان "أسرار الفراعنة"، بمركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس.

وجاء ذلك اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيسي حي ثان وثالث الإسماعيلية، وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات الخدمية، مديري عموم إدارات الديوان العام، لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، اللواء أشرف عمارة رئيس جمعية عمارة للتنمية وأعضاء الجمعية، عمداء كليات التربية والآداب والسياحة والفنادق، عميد معهد إيجوث ونقيب الصيادلة والمهندسين، وعددًا من الإعلاميين والصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وأشار محافظ الإسماعيلية في كلمته التي ألقاها إلى أن مصر مهد الحضارات، تمتلئ أرضها آثارًا تعود إلى آلاف السنين، شاهدة على تاريخها العظيم ونجاحاتها المتواصلة.

وتابع: أن مدينة الإسماعيلية، بوابة مصر الشرقية، والتي تتميز بموقعها الجغرافي الفريد وتاريخها العريق، نحمل على عاتقنا مسؤولية حفظ هذا الإرث التاريخي وإبراز مكانته العالمية.

وأضاف: "نحن هنا اليوم في رحاب هيئة قناة السويس، نؤكد أنها ليست فقط شريانًا اقتصاديًّا، بل تحمل أيضًا قيمة ثقافية وتاريخية عميقة، إذ ساهمت في تطوير الإسماعيلية وتحويلها إلى مركز دولي للتواصل والثقافة، كما كان لها الأثر في الطابع المعماري المميز للمدينة والذي خطط له الفرنسيين ويعكس الطراز الأوروبي المميز الذي أضفى على المدينة سحرًا وجمالًا".

وأكد عمارة في كلمته التي ألقاها، أهمية هذه الندوة الثقافية وأهمية الحفاظ على التراث المصري والهُوية الوطنية للأجيال القادمة، مشيدًا بدور الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري في كافة أنحاء العالم وترويجه للآثار المصرية والأماكن التاريخية لمصرنا الحبيبة.

وقال عمارة إنه سعيد بتولي اللواء أكرم محمد جلال مقاليد محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بدوره البارز وإنجازاته وتواجده الدائم في الشارع الإسماعيلي لبحث مشاكل المواطنين على أرض الواقع.

وخلال الندوة، تم عرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة والهرم والأقصر، كما أوضح عالم الآثار الدكتور زاهي حواس خلال الندوة، أبرز الاكتشافات منها أضخم مدينة أثرية كاملة، بالإضافة إلى البئر الخاص بمقبرة الملك رمسيس الثاني بوادى الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

وخلال الندوة، أشار الدكتور زاهي حواس إلى مواقفه الدفاعية عن التاريخ والحضارة المصرية، حيث أنه قام باستعادة حوالي ٦٠٠٠ قطعة أثرية، بالإضافة إلى حملة لعمل ضغط شعبي لاستعادة رأس الملكة نفرتيتي وحجر رشيد عن طريق زيادة التوقيعات من المصريين من خلال وثيقة استرداد الآثار المصرية المسروقة من الخارج.