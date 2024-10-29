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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيران: دعم أمريكا المطلق لإسرائيل شجعها على انتهاكاتها

المندوب الإيراني
المندوب الإيراني في مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني
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دان المندوب الإيراني في مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني، يوم الإثنين، ما وصفه بالأعمال العدائية الإسرائيلية ضد طهران، وانتهاكها لمبدأ السيادة وسلامة الأراضي.

وقال المندوب الإيراني إن "الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل وإعاقتها لقرارات مجلس الأمن شجع إسرائيل على انتهاكاتها".

وأضاف: "إسرائيل وداعمتها الولايات المتحدة تتحملان المسؤولية عن التصعيد الخطير في المنطقة".

وتابع: "استمرار إسرائيل في عدوانها على إيران وغزة ولبنان يمثل ضررا للسلم والأمن الدوليين".

وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي، يوم السبت، على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول أكتوبر، قال إيرواني: "دفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية".

وشدد في كلمته على أن إيران تحتفظ "بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على أراضينا، وردنا سيكون قانونيا"، داعيا مجلس الأمن إلى إدانة "الانتهاكات الإسرائيلية".

المندوب الإيراني في مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية إيران