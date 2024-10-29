البنتاجون:10 آلاف جندي كوري شمالي وصلوا روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، سابرينا سينج، إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 10 آلاف جندي إلى روسيا للتدريب والقتال في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية.

وقالت "إنها خطوة، يقول زعماء غربيون، إنها ستؤدي إلى تصعيد الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".

وأضافت المتحدثة باسم البنتاجون "إن بعض الجنود الكوريين الشماليين اقتربوا بالفعل من أوكرانيا، ويعتقد أنهم يتجهون إلى منطقة كورسك الحدودية، حيث تسعى روسيا لصد التوغل الأوكراني".

وفي وقت سابق، أكد أمين عام حلف شمال الأطلنطي، مارك روته، تقارير المخابرات الأوكرانية الأخيرة التي تفيد بأن بعض الوحدات العسكرية الكورية الشمالية موجودة بالفعل في منطقة كورسك.

وقالت (أسوشيتد برس) "إن إضافة الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين إلى أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية من شأنه أن يزيد من الضغوط على الجيش الأوكراني المنهك والمجهد، وهذا سيثير أيضا التوترات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا".