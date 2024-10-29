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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تضرر خطوط أنابيب الغاز والكهرباء جراء قصف روسي لنيكوبول

القوات الروسية
القوات الروسية
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ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك أن القوات الروسية شنت خمسة عشر هجوما على منطقة نيكوبول، ما أدى إلى تدمير خطوط الغاز والكهرباء.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله:" تعرضت منطقة نيكوبول لحوالي خمسة عشر هجوما على مدار أمس، استهدف الروس نيكوبول نفسها، بالإضافة إلى مجتمعات بوكروفسك وميريفكا ومارحانيتس، باستخدام طائرات بدون طيار انتحارية في المقام الأول، كما ضربت عدة جولات من المدفعية المنطقة".

وأسفرت الهجمات عن أضرار في البنية التحتية، ومبنى سكني واحد، وأربعة منازل خاصة، وخمسة منشآت زراعية، وخطوط أنابيب الغاز، وخطوط الكهرباء. وكما ورد سابقا، أصيب طفلان في هجمات سابقة على منطقة نيكوبول.

أوكرانيا خطوط أنابيب الغاز الكهرباء قصف روسي لنيكوبول