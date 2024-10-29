ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2024

شهد حفل الكرة الذهبية لعام 2024، الذي أقيم في باريس لحظات استثنائية وتكريمًا لأفضل اللاعبين واللاعبات في عالم كرة القدم، حيث وزعت الجوائز على مجموعة من النجوم البارزين والوجوه الواعدة في اللعبة.

قائمة الجوائز

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كانت من نصيب النجم الاسباني رودري، الذي فاز بالجائزة للمرة الاولي في مسيرته

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة ذهبت للمرة الثانية على التوالي إلى النجمة الإسبانية أيتانا بونماتي، مبرزة نفسها كواحدة من أفضل اللاعبات على الساحة الدولية.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب كانت من نصيب لامين يامال، اللاعب الاسباني الذي تألق في صفوف برشلونة ومنتخب اسبانيا وأظهر موهبة استثنائية، ليحصد اللقب متفوقًا على عدد من النجوم الشابة الواعدة.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى نالها للمرة الثانية على التوالي الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بفضل أدائه البطولي وتقديمه مستويات رائعة مع فريقه

كما منحت جائزة سقراط للعمل الإنساني للاعبة الإسبانية جينيفير هيرموسو، التي قدمت جهودًا كبيرة خارج الميدان لدعم حقوق النساء وتمكينهن في مجال الرياضة.

كما منحت جائزة أفضل مدرب في العالم رجال الي المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي تقديرًا لجهوده وإنجازاته مع ريال مدريد. وقد قاد أنشيلوتي الفريق الملكي لتحقيق بطولات مهمة وتقديم أداء قوي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مما أكسبه احترام جماهير كرة القدم والنقاد على حد سواء.

أما جائزة أفضل مدربة في العالم سيدات منحت إيما هايس مدربة تشيلسي الجائزة

و جائزة أفضل هداف في العالم فقد تقاسم هاري كين وكليان مبابي الجائزة

و أفضل فريق الرجال لكرة القدم حصل عليها فريق ريال مدريد

و أفضل فريق للسيدات لكرة القدم و حصل عليها فريق برشلونة للسيدات

هذا الحفل، الذي يعتبر من أبرز المناسبات الكروية، عكس التنوع في عالم كرة القدم وشهد تتويجًا لمواهب استثنائية ساهمت في إعلاء اللعبة سواء على الصعيد الرياضي أو المجتمعي.