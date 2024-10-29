النيابة تتسلم تحريات المباحث حول انتحار سيدة في حلوان

تسلمت نيابة حلوان، التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة حلوان، في واقعة العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل غرفة نومها، بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، أن المجني عليها كانت تتلقي علاج نفسي داخل مستشفى بهمان للأمراض النفسية، بسبب مرورها بحالة اكتئاب شديدة منذ فترة.

وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليها تخلصت من حياتها بسبب أزمة نفسية شديدة تعرضت لها.

وكانت أمرت النيابة، بعرض جثة سيدة تخلصت من حياتها شنقا، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.

أقدمت سيدة على التخلص من حياتها شنقا داخل شقتها بمدينة حلوان، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتحفظت قوات الأمن على جثمان المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، بدائرة القسم، مفاده العثور علي جثة سيدة متوفاة داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة مشنوقة داخل غرفة نومها.

وبعمل التحريات تبين مرور الضحية بأزمة نفسية منذ فترة زمنية، مما دفعها للتخلص من حياتها، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.