وزير الرياضة يُكرم أبطال البعثة البارالمبية المُشاركة في باريس 2024

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، حفل تكريم أبطال البعثة البارالمبية المُشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وأبطالنا البارالمبيين.

حيث حصل محمد المنياوي، ورحاب أحمد، كل منهما على مكافأة 4 ملايين جنيه، وفاطمة محروس ومحمد صبحى حصل كل منهما على 3 ملايين جنيه، بينما تحصل كل من صفاء حسن ونادية فكرى على 2 مليون جنيه، وفيما يخص الكرة الطائرة جلوس فيحصل كل لاعب على مليون و350 ألف جنيه وفقا للائحة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن هذا الاهتمام نابع من دور الدولة المصرية، لأن هناك رسالة من الدولة بدعم كل المُبدعين في شتى المجالات ومساندة الرياضيين، مضيقًا: "إن الرئيس السيسي دائما يوجه رسالة للاهتمام بكل البارالمبيين، والمساواة بينهم، وبين الأسوياء، وهو ما حدث وشهدناه جميعا، المساواة تمت من حيث المكافآت والإعداد للبطولات".

وأشار الوزير إلي تنفيذ توجيهات الرئيس بالعمل علي تحفيز وتشجيع الرياضيين، وكذلك بذل المزيد من الجهد وتحقيق إنجازات جديدة في المحافل الدولية، مع ضرورة العمل علي تعزيز الرياضة البارالمبية من خلال تقديم الدعم المالي والمعنوي، وزيادة الوعي بأهمية هذه الرياضات.

وتحدث صبحي عن أهمية تواجد المُعد النفسي مع البعثة البارالمبية، وهو ما يعكس الاهتمام الصحة النفسية للرياضيين، للتغلب على الضغوط النفسية وتحقيق أفضل أداء ممكن.

فيما توجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بالشكر والتقدير إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الأجهزة المعنية بالدولة المصرية وفي مقدمتهم وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي علي الدعم الدائم والمستمر لأبطال مصر البارالمبيين.