تجديد حبس سيدة حاولت إدخال مواد مخدرة لمتهم بقسم شرطة حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إحراز الحشيش، ومحاولة تهريبه لمتهم محجوز داخل قسم شرطة حلوان أثناء الزيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من ضباط قسم شرطة حلوان، مفاده أنه أثناء قيام ملازم أول عمر فتوح ضباط مباحث القسم شرطة حلوان بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بحجز القسم، تمكن من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة "حشيش" لأحد السجناء.

وبالمعاينة والفحص تبين أن السيدة تبلغ من العمر 35 عاما، حاولت إدخال كمية من مخدر الحشيش، تزن نصف كيلو داخل شبشب بلاستيك، تم وضعه داخل كيس بلاستيك داخل الأطعمة في الزيارة المعدة لأحد المحتجزين، وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بأنها حاولت إدخال المضبوطات للمحتجز مقيم دائرة القسم، والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "مخدرات وسلاح أبيض".

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.