إحالة عاطل لمحكمة الجنح لاتهامه بسرقة شقة سكنية بالنزهة

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عاطل لاتهامه بسرقه شقة سكنية في النزهة إلي محكمة الجنح.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية والتحفظ على المضبوطات .

تمكن رجال مباحث القاهرة من حل لغز سرقة شقه سكنيه بمنطقة النزهة.

تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من صاحبه شقه سكنيه كائنه بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة ملكها وسرقة مبلغ مالي .

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة وسلامة جميع منافذ الشقة محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.