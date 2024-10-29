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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فيديو| لحظة نشوب حريق في مخزن كراسي بالبدرشين

الحريق
الحريق
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تنشر "البوابة نيوز"، فيديو يوضح لحظة نشوب حريق في مخزن كراسي بمنطقة البدرشين.

شب حريق هائل داخل مخزن كراسي بمنطقة أبو صير، دائرة مركز شرطة البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران، دون وقوع خسائر بشرية.
 وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالجيزة، مفادها نشوب حريق في مخزن كراسي بمنطقة البدرشين.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالاشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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