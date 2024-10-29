إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 12:24 ص

أصيب مواطنون بالاختناق، مساء الإثنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكر مصدر محلي لمراسل "وفا" أن اقتحمت البلدة وتمركزت في مناطق "البالوع"، محيط "الجامع الكبير"، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق البلدة القديمة في الخضر، ونصبت حاجزا عسكريا في منطقة" التل"، حيث أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها.