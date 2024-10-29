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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشوب حريق هائل في مخزن كراسي بالبدرشين

الحريق
الحريق
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شب حريق هائل داخل مخزن كراسي بمنطقة أبو صير، دائرة مركز شرطة البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة على النيران.

وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالجيزة، مفادها نشوب حريق في مخزن كراسي بمنطقة البدرشين.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالاشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وجار السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

حريق مخزن كراسي البدرشين بالجيزة حريق