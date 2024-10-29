هاني عادل تجربتي مع النجم العالمي جاكي شان مهمة وأعتز بها

كشف الفنان هاني عادل عن تجربة مهمة يعتز بها رغم أن دوره كان صغير حيث تعاون في فيلم مع العالمي جاكي شان، وقدم خلاله شخصية طيار للنجم جاكي شان ودارت أحداث الفيلم أنه يقوم بالذهاب إلى العراق لإنقاذ بئر البترول وأهل القرية هناك.

وأضاف هاني عادل خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أن المسئولين عن الفيلم كان لديهم إعجاب به، ومصممين على التعاقد معه، وطلبوه بعدما شاهدوا أدواره وصوره.

وتابع عادل قائلا، كنت متردد في أول الأمر، وذهبت إلى الصينـ ووجدت الفنانة ليلي عز العرب مشاركة بالفيلم، وكنت سعيد جدا، وشاهدت النجم جون سينا ومن بعده النجم جاكي شان.

وأشار إلى أن حلمه كان لقاء النجم جاكي شان، وكان سعيد بتحقيق حلمه خاصة إنه كان يضع صورته في غرفته وهو صغير، وفجأة وجد نفسه يقود طائرة هليكوبتر وبجواره الطيار الحقيقي ويقوم بتعليمه.

وتابع أن جاكي شان يتعاون معه فريق عمل محترف وأكبر مدرسة في العالم لتعليم في فن القتال، وهو في أفلام البطل الأسطوري بروسل، كان يظهر في المجاميع في بدايته، وهو يقوم بتقديم أدواره بجدية واحترافية، مؤكدا على أن جاكي شان وقف بجانبه، وملم بكافة التفاصيل وكان تعاونه معه في فيلم تجربه مهمة في حياته.