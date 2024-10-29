لبنان: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بعلبك لـ 16 شهيدا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بلدة العلاق بمنطقة بعلبك، شرقي لبنان، إلى 16 شهيدا.

على الجانب الآخر، ذكرت الوكالة أن "حزب الله"، قصف، مساء الاثنين، مستوطنتي ميرون وروش بينا الإسرائيليتين برشقة صاروخية، دون أن تشير عما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي، زادت وتيرة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.