هاني عادل: مسلسل برغم القانون توافرت به كافة أركان النجاح

أكد الفنان هاني عادل على أن مسلسل "برغم القانون " توفرت به كافة أركان النجاح مشيرا إلى أن العمل كان يعرض أثناء تصويره، لافتا إلى أنه أصيبت في قدمه نتيجة الحركة، أما مشاهده فقد انتهى من تصويرها في فترة وجيزة.

وأضاف عادل، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي قائلا.. توقعت ان ينجح المسلسل لأنه عمل رائع ورؤية إخراجية رائعة من المخرج شادي وأبطال العمل، وجلسنا مع بعض في أكثر من جلسة عمل لتقديم الشخصية بشكل يرضي كافة الأذواق.

وتابع، لم أدرس تمثيل في البداية، وأنا صغير اشتغلت في محل فيديو من شدة حبي وعشقي للسينما حتي أشاهد الأفلام، وكنت أشاهد أداء الممثلين وأتعلم منهم وأستفيد من خبراتهم، ولا أجد حرج في سؤال أي ممثل كبير ومبدع ان استفيد من خبراته ومنهم هند صبري

وتابع دوري بفيلم "جريمة الايموبليا "من الأدوار الصعبة والمركبة وبدأت من هنا فى كورسات تمثيل، وأنا متأثر جدا بالنجم العالمي أنتوني هوبكنز وهو نموذج للممثل المتعلم المبدع.

وعن مسلسل "برغم القانون " أوضح إلى أن دوره لشخص مصاب في عينه ونصفه الأيمن لا يري به، كان صعب جدا، وسأل العديد من الأطباء عن هذه الشخصية ودرس هذه الشخصية بعناية، مشيرا إلى أن زوجته مدرسة تمثيل بجامعة بيروت، وهي ممثلة متميزة، وكان يقوم بعمل بروفات علي دوره واستفاد منها وساعدته،

وقال هاني عادل تعبت جدا حتي حصلت على عدسة تناسب الإصابة التي في عيني، وبالفعل تواصلنا مع جهة خارج مصر وتم الأمر.

وعن أصعب المشاهد، أشار إلى إنه عندما اكتشف أن ابن عمه قتل والده، ومشهد آخر عندما علم أن خطيبته تنصب عليه، وأيضا مشهد قيامه بخلع النضارة أمام خطيبته مشيرا إلى أنه لا يشاهد أي عمل فني يشارك به وبخاصة دوره أو شخصيته، لأنه دائما يبحث عن الأفضل، ولو وجد خطأ يلوم نفسه كثيرا.