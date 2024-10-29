تجديد حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين

قرارات جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس صاحب شركة 15يوم على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم، والاستماع إلى عدد من الضحايا وعرض الإيصالات علي الطب الشرعي.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمدينة نصر، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مديرية أمن القاهرة، في ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعقود الاتفاق – مجموعة من الإعلانات للشركة – ختم خاص بالشركة - 2 دفتر إيصالات استلام نقدية – هاتف محمول للتواصل مع العملاء – مبالغ مالية).

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.