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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جينيفير هيرموسو تفوز بجائزة سقراط لأفضل عمل إنساني في حفل الكرة الذهبية

جينيفير هيرموسو
جينيفير هيرموسو
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حصلت اللاعبة الإسبانية جينيفير هيرموسو، على جائزة سقراط لأفضل عمل إنساني، وذلك تقديرًا لجهودها الإنسانية خارج ملاعب كرة القدم.

 تُعتبر هيرموسو من أبرز لاعبات كرة القدم النسائية، حيث لم تكتف بإنجازاتها الرياضية فقط، بل ساهمت بشكل فعّال في دعم قضايا اجتماعية وإنسانية، مركزةً على تمكين النساء ودعم حقوق اللاعبات.

وتهدف جائزة سقراط، التي تحمل اسم الفيلسوف اليوناني الشهير، إلى تكريم الرياضيين الذين يسهمون في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال جهودهم في مجالات حقوق الإنسان، والمساواة، والعدالة الاجتماعية.

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.
جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).
جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.
أفضل مدرب للرجال.
أفضل مدربة نسائية.
فريق الرجال لهذا العام.
فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم، التي تعد استثنائية بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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