إحالة عاطل للجنح لاتهامه بسرقة توك توك في السلام

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة توك توك في مدينة السلام.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم اعترف بسرقة التوك توك بسبب ضائقة مالية يمر بها.

وكما استمعت إلي صاحب التوك توك الذي أكد سرقة المركبة من أمام المنزل الخاص به وتعرف عليها وسلم الأورق الخاصة بالمركبة، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام التوك توك ملكه.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة وإحراز المضبوطات.

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام، حال استقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها، وبمناقشته عن مصدر المركبة اعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على 4 مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.