أمانة الزراعة والفلاحين المركزية بـ"مستقبل وطن" تطلق برامج تدريبية لتوعية الفلاحين

الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 11:42 م

عقدت أمانة الزراعة والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعها التنظيمي الأول عقب صدور تشكيلها الجديد رسميا، لوضع أجندة عملها بما يحقق أهداف الحزب، خلال الفترة المقبلة، بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأشاد النائب هشام الحصري، باهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة، متعهدا بالعمل على تقديم كافة الخدمات للمزارعين والفلاحين.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالحزب، دور الأمانة كشريك أساسي للجان الزراعة والري بالبرلمان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

وناقش الاجتماع، الإعداد لإطلاق مجموعة برامج تدريبية للفلاحين حول كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات، بالتعاون مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، كما استعرض الاجتماع، تجربة القوافل البيطرية، التي نظمتها الأمانة خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لتعميم تلك التجربة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، أهدى أعضاء الأمانة، درعاً للنائب هشام الحصري، تقديراً لجهوده خلال الفترة الماضية.