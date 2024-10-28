رئيس وزراء بريطانيا يدعو كل الأطراف الى الإلتزام بتطبيق القرار 1701

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تريد رؤية وقف العنف وإطلاق النار من كل الأطراف، والتطبيق الكامل للقرار الأممي رقم 1701.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن ذلك جاء خلال لقاء ستارمر مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مساء اليوم، في مقر رئاسة الحكومة البريطانية بلندن، بحضور سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الحكومة البريطانية تعازيه إلى الرئيس ميقاتي في "سقوط المدنيين ضحايا العنف في لبنان"، معربًا عن استعداد بريطانيا لدعم لبنان في هذه المرحلة على كافة الأصعدة.

من جانبه، قال ميقاتي: "إن العلاقة بين لبنان وبريطانيا عميقة جدا، ونتطلع إلى مزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة".