كين ومبابي يتقاسمان جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم 2024

توج الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف في العالم لعام 2024، مناصفة مع الفرنسي كليان مبابي.

نجح هاري كين في تسجيل 52 هدفًا مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كأكثر لاعب سجل أهداف في أوروبا على مدار موسم كامل.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

أفضل مدرب للرجال.

أفضل مدربة نسائية.

فريق الرجال لهذا العام.

فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم، التى تعد استثنائية بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.